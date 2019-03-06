Кабул, 6 марта, 2019, 20:29 — ИА Регнум. 5 марта государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Майк Помпео заявил, что в ближайшие несколько недель он может поехать в Доху и принять участие в переговорах с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Gage Skidmore Майк Помпео

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, Майк Помпео выразил надежду, что специальный представитель США по вопросам национального примирения в Афганистане Залмай Халилзад, участвующий сейчас в переговорах с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дохе, добьется достаточного прогресса, и он сможет присоединиться к нему в Катаре с целью оказать содействие подписанию соглашения с группировкой.

Государственный секретарь США также отметил, что мирное соглашение по Афганистану с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет учитывать интересы всех вовлечённых сторон, что позволит этому соглашению поспособствовать долгосрочному миру в Афганистане.