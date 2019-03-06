Ярославль, 6 марта, 2019, 12:06 — ИА Регнум. Начало активного ямочного ремонта дорог в Ярославле может затянуться. Аукцион на «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля в 2019 году» приостановлен из-за жалобы в УФАС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ямы в Ярославле

Стоимость работ составляет 87,9 млн рублей. Аукцион был объявлен еще в 2018 году. Его приостанавливают уже вторично. Общественники считают, что условия аукциона ограничивают конкуренцию и написаны под определенного подрядчика.

«В первый раз УФАС заставило мэрию изменить условия конкурса. Они их изменили, но фактически ограничения остались. Нормальной конкуренции, а, значит, и добросовестного подрядчика не будет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM координатор группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.

6 марта завершился прием заявок на аукцион, однако сама конкурсная процедура приостановлена по требованию надзорного органа. Рассмотрение жалобы назначено на 7 марта.