Калуга, 6 марта, 2019, 12:04 — ИА Регнум. Программу Группы компаний «Россети» «Цифровая трансформация-2030» представил на выставке цифровых технологий и оборудования в Калуге филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Калугаэнерго», сообщила 6 марта корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель энергокомпании Наталья Копоня.

Фото пресс-службы филиала «Калугаэнерго» На выставке

На стенде Калугаэнерго работала делегация под руководством первого заместителя директора — главного инженера филиала «Калугаэнерго» Владислава Острика. Энергетики разъясняли участникам выставки суть концепции «Цифровая трансформация-2030», которая будет реализована на объектах сетевой компании. Также были представлены элементы цифровой сети, которые уже внедряются в калужской энергосистеме.

Посетителей выставки привлёк проект по внедрению интеллектуального учета для борьбы с коммерческими потерями электроэнергии. В рамках энергосервисных договоров филиал «Калугаэнерго» до конца 2019 года планирует установить 150 тысяч интеллектуальных приборов учета с дистанционным сбором данных. Эта работа уже активно проводится в районах Калужской области.

Стенд филиала посетил губернатор области Анатолий Артамонов, который выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству с ГК «Россети» в сфере цифровой трансформации.

Напомним, проект «Цифровая трансформация-2030» реализуется ГК «Россети в рамках исполнения майских указов президента РФ о цифровизации экономики страны. Главная идея концепции — кардинальное изменение и совершенствование логики процесса управления сетями, переход на риск-ориентированное управление. Цифровизация электросетевой инфраструктуры станет основой для развития экономики и гарантией энергонезависимости.