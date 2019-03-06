Калуга, 6 марта, 2019, 12:03 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 5 марта принял участие в заседании Молодёжной палаты при Городской думе.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Молодежную палату Калуги приняли новых членов

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, на заседании в ряды палаты были приняты девять новых членов. Молодые люди прошли серьёзный конкурсный отбор. После трёх этапов конкурса из 27 кандидатов в Молодёжную палату были отобраны девять человек.

Среди новоиспечённых членов палаты — студенты и молодые специалисты, многие из них принимали участие в работе волонтёрских организаций.

«С каждым годом работа Молодёжной палаты набирает обороты, — отметил Александр Иванов. — Отрадно, что ряды палаты пополнились активными, целеустремленными и эрудированными молодыми людьми. Могу с уверенностью сказать, что это наш будущий кадровый резерв, в Калуге они смогут найти применение своим талантам и способностям. Впереди Молодёжную палату ждёт большая и многогранная работа, среди новых членов много студентов, уверен, что они примут активное участие в научно-практических конференциях, проводимых Городской думой совместно с РАНХиГС и РПА».

Глава городского самоуправления пожелал Молодёжной палате дальнейшей плодотворной работы. Новые члены Молодёжной палаты принесли присягу, пообещав работать на благо города.