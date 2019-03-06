Ростов-на-Дону, 6 марта, 2019, 12:01 — ИА Регнум. Ростовские чиновники «полной ложкой» расхлёбывают последствия «транспортной революции», которую они устроили осенью 2018 года. Так, только за прошедшую неделю городской департамент транспорта выявил 850 нарушений в работе пассажирского транспорта, сообщает 6 марта ИА REGNUM.

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Уточняется, что чиновники проводили инспекцию в период с 25 февраля по 3 марта 2019 года.

Большинство нарушений приходится на неисполнение перевозчиками утвержденного расписания движения и необеспечение планового выпуска транспортных средств на линию. Имеют место также нарушения утвержденных схем движения по маршрутам.

«За неисполнение требований муниципальных контрактов (договоров) перевозчикам направлено 64 претензии», — уточнили в департаменте.

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ИА REGNUM напоминает, что оптимизация транспортной сферы в областном центре стоила должности заместителю главы ростовской администрации Евгению Лебедеву и заместителю губернатора Владимиру Крупину, курировавшему в том числе транспортную сферу.

В планах ростовских властей было сокращение количества маршрутных такси. Обеспечить горожан транспортом должны были автобусы большой вместимости. Но с пассажиропотоком подвижному составу справиться не удалось.

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