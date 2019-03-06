Тегеран, 6 марта, 2019, 20:04 — ИА Регнум. Представитель Верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что Иран останется в Сирии несмотря на меры премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, направленные на вывод войск Исламской Республики из страны, сообщает иранское информационное агентство IRNA.

Mil.ru Солдаты Ирана

Чиновник подчеркнул, что, в отличие от Израиля, Иран ведет свою вооруженную деятельность на территории Сирии на законных основаниях, поэтому будет оставаться на территории страны до тех пор, пока об этом просит правительство Башара Асада. «Сионистская пропаганда» и «пустые заявления» израильского премьера не изменят ситуацию.

Комментируя обвинения в адрес Ирана в связи с развёртыванием ракетной программы, Али Шамхани отметил, что Исламской Республике не нужны разрешения третьих стран для того, чтобы обеспечить обороноспособность страны.