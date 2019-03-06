Киев, 6 марта, 2019, 11:44 — ИА Регнум. Переговоры по украинскому газовому транзиту демонстрируют особенность современной европейской политики: европейцев убеждают поддерживать устойчивость энергосистемы Украины ради политических целей США и в ущерб самим себе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 6 марта, комментируя сообщения о подготовке украинскими властями «плана действий» на случай провала переговоров по газовому транзиту.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Как сообщалось ранее, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что в Киеве рассчитывают на заключение соглашения, но одновременно с этим работают «над планами реагирования» на случай провала переговоров и ведут диалог с «европейскими партнерами». «План относительно устойчивости энергосистемы» Украины разработан совместно с США, сказала Зеркаль.

«Председатель правительства России Дмитрий Медведев 5 марта вновь подтвердил честные и понятные условия, на которых наша страна готова сохранить транзит газа через украинскую газотранспортную систему. Это, напомню, «урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка.

Важно, что при этом Медведев добавил, что и после строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» Москва не будет отказываться от поставок по уже действующим трубопроводам. И это не просто слова, эту позицию подкрепляет реальность: рост поставок российского газа на европейский рынок требует диверсификации.

Украинскую сторону, судя по заявлению их замминистра иностранных дел, эти условия не устраивают, и Киев «подготовил план действий на случай провала переговоров». План разработан с помощью американцев.

С американцами всё ясно: никакие российские условия их устраивать не могут, поскольку задача — срыв переговоров, скандал, обострение отношений России с партнёрами в Европе, навязывание им более дорогого американского газа и менее стабильного и выгодного в политическом и экономическом смысле партнёра в виде проамериканского режима на Украине.

Давайте, однако, взглянем на ситуацию с точки зрения нормальных европейцев (Польша, прибалтийские государства, Румыния и некоторые другие не в счёт). Представим, что европейцы «впрягутся» в осуществление украинского «плана реагирования». Тогда они должны будут вмешаться в урегулирование отношений между субъектами экономической деятельности. Они должны будут попытаться навязать нашей стране, то есть нужному им со всех точек зрения партнёру, невыгодные ей экономические и коммерческие параметры сделки. Они должны будут попытаться заставить нас продолжать качать газ через Украину даже в случае, если политическая обстановка на её территории станет ещё более нестабильной. Абсурд? Абсурд. Но это кто-то серьёзно обсуждает…

В этом и заключается главная проблема современной европейской политики: «европейские партнёры» должны быть заинтересованы в «поддержании устойчивости» энергосистемы Украины даже в ущерб всем доводам экономического и политического здравого смысла, в ущерб себе. Почему? Потому что Украина присягнула коллективному Западу и нужна США для борьбы против России.

Вот она — абсолютно идеологизированная реальность современных международных отношений, из которой нам и надо исходить», — отметил Михаил Демурин.