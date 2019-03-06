Култук, Иркутская область, 6 марта, 2019, 11:54 — ИА Регнум. Пока чиновники и надзорные органы отмалчиваются, не сообщая официальной информации по поводу подозрений в незаконности возведения завода по откачке байкальской воды в иркутском посёлке Култук, собственники этого предприятия вместе с некими представителями научной общественности провели пресс-конференцию, на которой попытались донести до СМИ, что данный проект «максимально безопасен для экосистемы Байкала». При этом, судя по публикации, к примеру, на I38.ru, многие неудобные темы либо замачивались, либо подавались с выгодного бизнесменам ракурса.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

Так, генеральный директор компании «АкваСиб» Цзюй Гофа подтвердил, что основным учредителем предприятия, которое собирается разливать бутилированую воду на Байкале, является Дацинская водная компания (КНР) и ещё 1% принадлежит российскому частному лицу.

«Объём инвестиций составляет 1,5 млрд рублей. Только за прошлый год наша компания уже заплатила налог на сумму 3,5 млн рублей, после выхода завода на проектную мощность она вырастет в десятки раз», — пояснил Цзюй Гофа.

Он акцентировал внимание на том, что собирается принять на работу 148 человек из числа местного населения, а не граждан Китая.

Цитата из группы «Спаси Байкал» Трубы, смонтированные для откачки воды из Байкала

По поводу опасения экологов, что в результате строительства объекта будет нанесен урон уникальным Таловским болотам, высказался главный инженер проекта Владислав Герковенко. Он заверил, что завод находится вне зоны болот (по ним проходит только трубопровод для водозабора), да и тот нанесёт минимальный ущерб, который компенсируют полной рекультивацией почвы. Судя по всему, для инженера важно, что при строительстве «фактически трубу видно не будет».

Убедить общественность в безобидности проекта, по всей видимости, попытался орнитолог, сотрудник института управления ресурсами ИрГАУ Александр Поваринцев, заявивший не только о том, что Таловские болота «не относятся к особо охраняемым природным территориями», но и о том, что редкие птицы уже давно не гнездятся в этих местах «из-за близости посёлка и людей, а также домашних животных и особенно собак, а также из-за ежегодных пожаров».

Вместе с тем существует мнение, что ситуация сложилась далеко не так, как её пытаются представить собственники завода. К примеру, кандидат биологических наук Виталий Рябцев обратил внимание на то, что организаторы пресс-конференции почему-то ни разу не упомянули о проблеме, лежащей в основе массового протеста против строительства завода в Култуке (петицию подписали уже более 750 тыс. человек).

«Суть этой проблемы примерно такова. Китай осуществляет широкомасштабное «освоение» природных богатств Сибири и Дальнего Востока, несущее прибыль лишь узкому кругу, но огромные негативные экологические последствия — всем жителям сибирских и дальневосточных регионов. Повторение этого привычного сценария в процессе «освоения водных запасов Байкала» и вызвало негодование», — пояснил иркутский учёный.

При этом Виталий Рябцев не считает правильным предъявлять претензии к господину Цзюй Гофа. Он полагает, что вина за происходящее лежит на российских чиновниках, дающих «зеленый свет» таким проектам.

Цитата из группы «Спаси Байкал» Возведение завода по розливу байкальской воды в Култуке идёт ускоренными темпами

«Законодателям, создавшим условия, когда китайский бизнес несет РФ лишь «бюджетные копейки» и экологический ущерб, зато КНР — огромную экономическую выгоду. Такова ситуация в лесном бизнесе, в сельском хозяйстве («китайские теплицы»), в «байкальском туризме», — напомнил учёный Виталий Рябцев.

По его наблюдению, зато защитники завода в ходе пресс-конференции в очередной раз «мусолили» мизерность изымаемых объемов байкальской воды в сравнении со стоком Ангары. Однако этой «страшилке», по словам Виталия Рябцев, нет ни в петиции противников строительства завода в Култуке, ни в его публикациях против завода.

Напомним, ранее «Вести-Иркутск» со ссылкой на итоги проверки Байкальской природоохранной прокуратуры сообщили, что завод в Култуке строится с нарушениями:

«Место, где возводится объект, находится на уникальном болоте — там обитают краснокнижные птицы. Это не учли при выдаче разрешения на строительство. Предварительно установлено, что участок был выделен незаконно, есть нарушения в экологической экспертизе».

Однако эта информация, по словам Виталия Рябцев, в ходе упомянутой пресс-конференции тоже не озвучивалась:

«Забыли прокомментировать причастность российского руководителя ООО «АкваСиб» к контрабанде леса в Китай. Прокуратура заявляла: «есть основания полагать, что земля под строительство выделена с нарушениями закона». Этот вопрос на пресс-конференции также не поднимался».

Особо иркутский учёный остановился на доводах, высказанных его коллегой — орнитологом Александром Поваринцевым.

«Да, болота не относятся к особо охраняемым природным территориями. Но это мало о чем говорит. У нас очень многие участки, достойные статуса ООПТ, такового не имеют. Иркутская область стоит на последнем месте (!) в Сибирском федеральном округе по % территории, вошедшей в ООПТ. Ново-Ленинские болота (Иркутск) уникальны, попытки создать здесь заказник продолжаются уже более 30 лет (!) и до сих пор не принесли желанного результата. Вот так работают «профильные» чиновники.

В книге «Уникальные объекты живой природы бассейна Байкала» (изд-во «Наука», 1990 г.) раздел «Орнитологические памятники Байкальской котловины» содержит информацию об «Озерно-болотном комплексе в устье р. Талая (участок от п. Култук до мыса Шаманский)». Подчеркивается его высокая орнитологическая ценность. Предлагается «его включение в состав Прибайкальского национального парка с режимом буферной зоны». В этой же книге в разделе «Предложения по оптимизации охраны природы в бассейне Байкала» содержатся рекомендации по выделению особо охраняемых природных территорий для охраны растительного мира. В них упомянуты «Таловские озера с прилегающими болотами. Участок от п. Култук до устья р. Похабиха». Есть здесь что охранять в плане фауны и флоры.

Болота входят в Центральную экологическую зону Байкальской природной территории. В ней действует запрет не застройку природных территорий. Но кто-то включил обширный водно-болотный массив в состав «земель поселений». Не пора ли прояснить этот вопрос и исключить болото из посёлка? Иначе всё его распродадут (если уже это не сделали) и застроят», — отмечает иркутский учёный Виталий Рябцев.

При этом он не отрицает, что Таловские болота страдают от пожаров, собак, браконьеров. Но это, по словам учёного, «не отменяет необходимости их охраны».

«Как, к примеру, и Ново-Ленинских озёр. Со стороны ж/д станции Слюдянка-2 в последние годы болотам и озёрам нанесен крупный ущерб. Тем более надо сохранять, а не застраивать оставшуюся часть водно-болотного комплекса», — привёл довод Виталий Рябцев.

Доводы о том, что строительство трубопровода не нанесёт ущерба болотам, он опровергает.

«Мне ещё не приходилось видеть примеров безвредного строительства на водно-болотных комплексах. На Ново-Ленинских болотах проходят земляные валы, внутри которых трубопроводы. Они нанесли значительны ущерб, никакой «рекультивации» и восстановления болотной растительности не было и нет. Допустимы ли эти трубопроводы здесь, на Таловских болотах?» — задаётся вопросом кандидат биологических наук Виталий Рябцев.

Он также напомнил, что в Култуке собираются строить не один завод по розливу байкальской воды, а семь.

«Их трубопроводы рассекут массив на отдельные «ломти». Наверняка некоторые будут строиться не зимой (как в начале 2019-го), а летом. Значит — проложат насыпные дороги. И — прощайте Таловские болота», — резюмирует иркутский учёный Виталий Рябцев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, судя по видео‑ и фотоматериалам, опубликованным активистами групп «Спаси Байкал» в соцсетях, трубы для скандального завода по розливу байкальской воды в поселке Култук уже проложены.

В 2021 году, с выходом на полную проектную мощность, компания рассчитывает выкачивать из Байкала 528 тыс. литров воды в сутки, или 190 млн литров в год. Помимо очевидного вреда природе (болота уже начали засыпать), местные жители и экологи сомневаются, что китайские инвесторы выполнят взятые на себя обязательства. Обещания, существующие лишь на бумаге, записаны во многих совместных проектах, в том числе и тех, что касаются разработки природных месторождений и лесопереработки.

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Петиция противников строительства набрала уже более 700 тысяч подписей.