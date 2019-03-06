Токио, 6 марта, 2019, 21:31 — ИА Регнум. В феврале монетный двор Японии получил 210 000 заказов на ежегодно выпускаемый набор из шести монет с надписью «Хэйсэй». Обычно количество проданных комплектов не превышает 30 000. Резкое повышение спроса объясняется тем, что 2019 год является последним годом правления императора Акихито и последним годом нынешней эпохи Хэйсэй, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

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В Японии дается название эпохе каждого правящего императора, и оно широко используется в календарях, СМИ и официальных документах. Эпоха Хэйсэй, что означает «достижение мира», закончится 30 апреля этого года, когда император Акихито отречется в свой 31 год правления от престола в пользу своего старшего сына.

По решению монетного двора Японии производство наборов монет с надписью «Хэйсэй 31» увеличится примерно до 50 000 комплектов. Стоимость такого набора составляет приблизительно 70 долл. США.