Ташкент, 6 марта, 2019, 11:33 — ИА Регнум. Опальную дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову перевели из квартиры в Ташкенте, где она находилась под домашним арестом, в колонию общего режима, сообщает 6 марта Генпрокуратура Узбекистана.

Колючая проволока

«На основании представления Службы пробации при ГУИН МВД Республики Узбекистан, в связи со злостным нарушением порядка и условий отбывания наказания, Яшнабадским районным судом по уголовным делам 5 марта 2019 года принято определение о замене наказания осужденной Г. Каримовой на лишение свободы с отбыванием оставшегося срока в колонии общего режима в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством», говорится в сообщении.

Генпрокуратура отмечает, что приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 18 декабря 2017 года Каримова Гульнара Исламовна, 1972 года рождения, была осуждена к десяти годам лишения свободы.

«Проявляя гуманность и принимая во внимание взятые на себя осужденной обязательства по возвращению нажитых преступным путем денежных средств и возмещению ущерба, нанесённого государству, определением Ташкентского областного суда по уголовным делам от 1 июля 2018 года наказание Г. Каримовой заменено на ограничение свободы на пять лет. Отбывание наказания в виде ограничения свободы по выбору самой осужденной Каримовой назначено по месту жительства ее дочери Каримовой Иман», сообщает надзорный орган.

При этом, отмечается в сообщении, на осужденную Г. Каримову возложены обязательства соблюдать ряд общеустановленных законодательством ограничений, в том числе не покидать жилище, не использовать средства связи и интернет, а также возместить ущерб.

Подчеркивается, что осужденной Г. Каримовой было разъяснено, что в случае злостного уклонения от отбывания наказания в виде ограничения свободы, а также невыполнения возложенных на нее судом обязанностей, суд может заменить неотбытый срок ограничения свободы иным видом наказания.

«Однако осужденная Г. Каримова в ходе отбытия наказания систематически нарушала установленные судом обязательства. Так, 22 ноября 2018 года Г. Каримова самовольно покинула местожительство, в связи с чем она была предупреждена о недопустимости нарушения порядка и условий отбывания наказания. Несмотря на предупреждение, Г. Каримова, не сделав для себя соответствующих выводов, продолжила злостно нарушать порядок и условия отбывания наказания, в том числе: неоднократно использовала средства связи, включая интернет; активно препятствовала возмещению нанесенного ею ущерба, установленного по уголовному делу», говорится в сообщении.