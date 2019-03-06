Киев, 6 марта, 2019, 11:29 — ИА Регнум. В Киеве 5 марта начала работу миссия Международного валютного фонда, которая должна оценить прогресс во внедрении «реформ». Визит представителей Фонда в столицу Украины, как предполагается, продлится до 13 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Между тем глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев сообщил, что перспективы у Украины отнюдь не радужные.

«Сегодня в Киеве начала работу миссия МВФ, которая в том числе оценит прогресс в развитии национальных рынков капитала. Что мы можем показать нашим кредиторам? Ничего! Ни один отраслевой структурный маяк не выполнен», — заявил он, напомнив, что Украина обязалась перед МВФ принять ряд законопроектов.

В частности, указывает Хромаев, к концу марта 2019 года Верховная рада должна была принять законы «О сплите» и «О защите инвесторов от злоупотреблений на рынках капитала», однако в итоге рассмотрение документов было отсрочено.

В свою очередь, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой в ходе конференции на «Главреде» заявил, что кредиты МВФ — это последний «спасательный круг» для экономики Украины.

«Сегодняшних чиновников (в Киеве) интересует получение валюты для ее конвертации в объекты в офшорных юрисдикциях… Они готовы принимать любые условия МВФ. Фонд видит, что никаких перспектив сбалансирования внешней торговли и финансовых потоков не предвидится, и поэтому действует так же, как и со странами Африки и Южной Америки, не уважая наших представителей. Помощь Фонда нужна только в кризисных случаях, а не для постоянного использования, как наркотики для нашей экономики», — считает экс-министр.

ИА REGNUM напоминает, что ранее планировалось — в 2019 год Украина получит два транша от МВФ по $1,3 млрд, в мае и ноябре. В декабре 2018 года исполнительный совет МВФ утвердил новую программу кредитования для Украины общим объемом в $3,9 млрд. Первый транш кредита по этой программе Киев получил еще в прошлом году.