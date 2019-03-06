Киев, 6 марта, 2019, 11:31 — ИА Регнум. Украина не сможет нарастить внутреннюю добычу газа, чтобы отказаться от закупок топлива за рубежом, заявил экономический эксперт Александр Охрименко 5 марта в эфире телеканала 112.ua.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По его словам, рассказы правительства о повышении уровня внутренней добычи были всего лишь манёвром для успокоения населения перед повышением цены на газ.

«Да, на Украине есть запасы газа. Надо минимум 10 млрд кубов. Но чтобы нарастить добычу, нет достаточно земли, даже если есть, её трудно взять. Если американские компании начнут добывать сланцевый газ, потому что у нас нет технологий, тогда теоретически можно отказаться от импортного газа. На практике — не получается», — рассказал эксперт.

Охрименко отметил, что после государственного переворота 2014 года на Украине закрылись десятки тысяч предприятий, и за счёт этого в стране сократилось потребление газа:

«Извращённая логика «реформаторов» выглядит примерно так: чем меньше страна производит, тем меньше потребляет газа. И если ещё в 2013 году мы потребляли почти 50,4 млрд кубометров газа, то сегодня — немногим более 32,3 млрд. Вот и вся энергоэффективность по Гройсману», — подытожил экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман объяснил провал государственной программы по наращиванию добычи газа на Украине технологической отсталостью и монопольным положением НАК «Нафтогаз» на рынке Украины.

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