Москва, 6 марта, 2019, 11:21 — ИА Регнум. Госдума перенесла «правительственный час» с участием главы МЭР Максима Орешкина по вопросу реализации национальных проектов, передает корреспондент ИА REGNUM 6 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Орешкин

Предполагалось обсудить «приоритеты социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу», а также «ход реализации национального проекта «малое и среднее предпринимательство и поддержку индивидуальной предпринимательской инициативы».

Решение спикера Госдумы Вячеслава Володина поддержали представители всех фракций Госдумы.

«Реализация задач, поставленный президентом, требует более подробного разговора», — сказал Володин.

Впервые за 30 лет парламент отказался слушать министра, констатировал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Абсолютно правильное решение… Министр должен все знать по своей отрасли», — отметил он.

Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов отметил, что хотелось послушать приоритеты социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу.

«В целом вопрос реализации нацпроектов нас интересует больше. Мы приехали из регионов, многое непонятно. Сегодня обсуждать тему, сузив до малого бизнеса, было бы неправильно», — сказал он.

«Справедливая Россия» также выступила за перенос.

«Не выделять отдельный проект, а обозначить тему как развитие, и чтобы прозвучала тема выполнение указов президента с раскладкой по годам, как вы продвигаетесь в выполнении поставленных задач», — сказал депутат Госдумы Валерий Гартунг.

С датой «правительственного часа» с участием Орешкина Госдума определится позже.

«Но это будет либо конец марта, либо начало апреля», — указал Володин.

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