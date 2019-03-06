Сестрорецк, Санкт-Петербург, 6 марта, 2019, 11:23 — ИА Регнум. В Сестрорецке (Курортный район Санкт-Петербурга) у всех на глазах продолжается разрушение исторического загородного здания «Дача Н.М. Кочкина». Оно может не дождаться спасения, которое городские власти видят только во включении дачи в программу льготной аренды «Рубль за метр»

Kgiop.gov.spb.ru Дача Кочкина в Сестрорецке

Двухэтажный деревянный дом был построен в начале ХХ века в популярном в те годы стиле модерн. Он является объектом культурного наследия регионального значения. В 1925 году в даче разместили детский дом, а после Великой Отечественной войны дача использовалась санаторием «Сестрорецкий курорт».

Расселенное здание в 2018 году было включено в перечень объектов программы льготной аренды объектов культурного наследия — так называемая программа «Рубль за метр».

При этом дом нуждается в срочных мерах по спасению. 16 мая 2018 года произошло обрушение ризалита в центральной части северного фасада дачи. Сейчас власти Петербурга сообщили об очередном обрушении Дачи Кочкина.

КГИОП обратился в комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга с просьбой ускорить подготовку данного лота к аукциону по программе «Рубль за метр», сообщили 6 марта в пресс-службе комитета. Там отметили, что уже разработана проектно-сметная документация на работы по сохранению объекта, но на согласование в КГИОП эта документация еще не поступила.

«Сохранившаяся декоративная отделка здания и подробная фотофиксация позволяют полностью восстановить существующие утраты архитектурно-художественного оформления фасадов и кровли», — уверены в ведомстве по охране памятников Петербурга.

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Напомним, по принятому в Санкт-Петербурге закону, объекты культурного наследия могут передаваться инвесторам по ставке 1 рубль за 1 квадратный метр объекта и земельного участка в аренду на 49 лет в целях их восстановления.

По данным реестра собственности Санкт-Петербурга, в государственной собственности Санкт-Петербурга учтены 5 783 таких объекта культурного наследия.