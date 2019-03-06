Улан-Удэ, 6 марта, 2019, 11:19 — ИА Регнум. Нашумевший вопрос строительства завода по розливу воды на Байкале в Иркутской области 6 марта прокомментировал глава Бурятии Алексей Цыденов. Общественность жаждала узнать его мнение на этот счёт, так как Байкал расположен не только на территории Иркутской области, но и на территории Бурятии.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

Итак, по мнению Цыденова, проблемы для озера в связи с этим нет. Он объяснил это тем, что Ангарская плотина выкачивает в секунду 1300 кубометров воды, и годовой объём добычи воды по планам завода равен объёму воды, которая проходит через плотину всего за минуту.

В то же время бурятского главу волнует вопрос, как будет разливаться вода.

«Если её будут заливать в цистерны и увозить, то, извините, нам такого не надо. Допустимо, если это будет полноценный завод, который будет разливать воду в бутылки, формировать добавочную стоимость, создавать рабочие места для местного населения, платить налоги», — цитирует Алексея Цыденова «Восток-Телеинформ».

Также глава призвал не забывать об экологических требованиях к строительству.

«К таким заводам высокие экологические требования. А так серьёзной угрозы для озера я не вижу», — резюмировал Цыденов.

Между тем конфликт, связанный со стройкой в районе посёлка Култук и обострившийся в начале 2019 года, не утихает. Ведь для строительства завода по розливу бутилированной воды Байкала по уникальным природным местам — Таловским болотам, где гнездуются и зимуют редкие птицы, — уже проложили глубокие рвы. А с появлением завода из священного Байкала ежедневно будут выкачивать тысячи литров воды. Однако чиновники во всех инициативах, которые, по мнению экологов, угрожают Байкалу, традиционно видят только пользу: в данном случае обещают инвестиции (порядка 1,5 млрд руб.) и создание 150 рабочих мест.

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Тем временем появившаяся в интернете петиция противников строительства набрала уже сотни тысяч подписей.

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Строительство завода по розливу байкальской воды стартовало в январе 2019 года. Инвестиционный проект реализует иркутская компания ООО «АкваСиб». Ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2021 год. Полная проектная мощность — 528 тысяч литров воды в сутки, или 190 млн литров в год.

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Участники группы «Спаси Байкал» в соцсетях отмечают, что в Култуке «варварским способом строится завод по розливу воды для экспорта в Китай».