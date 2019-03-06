Ярославль, 6 марта, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Принадлежащее мэрии Ярославля акционерное общество «Яргортеплоэнерго» объявило конкурс на покупку в лизинг легкового автомобиля Е-класса за 2 млн 738 тыс рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

City-yaroslavl.ru Котельная «Яргортеплоэнерго»

Название автомобиля компания не указывает, но, судя по техническим характеристикам, это Тойота Камри в одной из лучших комплектаций. Энергетики хотят автомобиль с запуском двигателя кнопкой, системой распознавания дорожных знаков, круиз-контролем и прочими опциями для комфорта и безопасности.

Недавно на предприятии сменился директор — в конце прошлого года на эту должность назначен Евгений Клейнбурд, работавший ранее в Переславле-Залесском. Судя по всему, для директора новый автомобиль и предназначается.

«Яргортеплоэнерго» занимается генерацией теплоэнергии, его расходы включаются в тарифы для потребителей тепла. При этом предприятие берет кредиты из-за нехватки оборотных средств.

Несмотря на бюджетный кризис, принадлежащие мэрии предприятия не перешли на режим экономии: в январе «Ярославльлифт» также приобрел Тойоту Камри, правда, лишь за 1,5 млн рублей.