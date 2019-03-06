Белгород, 6 марта, 2019, 11:07 — ИА Регнум. В Белгороде в ночь на 6 марта мужчина попытался покончить с собой на Соборной площади перед зданием областного правительства, сообщил портал «БелПресса». Дежурившим на площади полицейским удалось остановить мужчину, пострадавший был госпитализирован.

Марина Каширская ИА REGNUM Соборная площадь

«Состояние поступившего с ожогами пациента средней тяжести, стабильное. Угрозы жизни нет. В настоящее время пациент находится в ожоговом центре областной клинической больницы святителя Иоасафа», — цитирует издание заместителя начальника департамента здравоохранения и соцзащиты населения Белгородской области Елену Андронову.

Произошедшее на главной площади города попало на камеры видеонаблюдения, запись с которых уже разошлась по интернету. По непроверенным данным, мужчина успел рассказать полицейским, что своим поступком хотел привлечь внимание властей — якобы он не добился жилья, положенного сиротам. В облправительстве заявили, что обращений от этого гражданина не получали.