Москва, 6 марта, 2019, 11:18 — ИА Регнум. Политика, проводимая правительством РФ, нацелена на то, чтобы отобрать у населения последние деньги через повышение налогов, акцизов и прочего, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 6 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в январе 2019 года граждане РФ потратили на текущее потребление товаров и услуг 100,7% своих доходов.

Карикатура — Цель капитализма всегда одна Эксплуатация. Гнет. Война. Чтоб народных масс нищета и гибель ему несли максимальную прибыль!

«Это закономерный итог удушающих антисоциальных реформ, которые проводит власть, и абсолютно невменяемой финансовой политики, которая нацелена на то, чтобы отнимать последние деньги у населения через повышение налогов, акцизов, сборов, роста цен на бензин и прочего, — сказал Жуковский. — Действительно, ситуация откровенно удручающая. В абсолютном выражении расходы населения в январе 2019 года превысили доходы населения на 245 млрд рублей. В 2019 году население стало использовать уже свои последние сбережения, свою заначку на «чёрный день», которую они откладывали до наступления худших времен, ибо худшие времена, судя по всему, наступили».

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что практически на 15,5% сократилось использование полученного населением дохода на приобретение ценных бумаг и на размещение денег в банках.

«Это говорит о том, что у нас безденежье из-за роста цен, падения покупательской способности, роста тарифов естественных монополий, роста цен на ЖКХ, — заметил Жуковский. — По итогам прошлого года, на покупку товаров и услуг население потратило практически 77% своего дохода. В этом году ситуация, судя по всему, стала ещё хуже, потому что свободных денег у жителей России стало ещё меньше. Даже Росстат вынужден признать, что как минимум треть населения страны едва сводит концы с концами. Плюс ко всему я напомню, что самый распространённый уровень заработной платы по стране составляет не более 22−23 тыс. рублей. Мы прекрасно понимаем, что на эти 300−340 долларов прожить невозможно. Эта ситуация и в самом деле близка к социально-экономической катастрофе. Это уже не звоночек для власти, а набатный колокол».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия») назвал историческим антирекордом то, что в январе 2019 года граждане потратили на текущее потребление товаров и услуг 100,7% своих доходов.

«Мало кто понимает, в какой социальной катастрофе находится общество. Расходы населения впервые превысили уровень его доходов. Обнищание камуфлируется кредитами, но довольно скоро этот пузырь лопнет», — указал депутат.

По данным, которые привёл парламентарий, были преодолены традиционный январский максимум (в январе 2018 года — 96,4% всех доходов) и кризисный уровень трат на текущее потребление в 76,9% в 2018 году (чуть больше было лишь в 1998—1999 годах, когда доходы упали на четверть).