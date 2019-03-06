Екатеринбург, 6 марта, 2019, 11:34 — ИА Регнум. Женщины-заключенные исправительной колонии № 16 (ИК-16) в Краснотурьинске (Свердловская область), рассказавшие об условиях своего пребывания, подверглись репрессиям. Об этом заявил глава Межрегионального центра прав человека Роман Качанов на пресс-конференции в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Джулиан Стори. Шарлотта Корде перед казнью. 1889

Эксперты центра провели два визита в ИК-16. В первый раз им удалось пообщаться лишь с двумя женщинами, да и само посещение проходило с трудностями. правозащитникам даже вынесли заявления, в которых заключенные заранее отказывались от встреч с ними. Однако после диалога с первым замглавой свердловского ГУФСИН Александром Шеком представителям центра дали возможность пообщаться «без барьеров» ещё с восемью осуждёнными.

По словам Качанова, репрессиям подверглись заключенные, которые вступили в диалог с правозащитниками. Некоторым осуждённым якобы угрожают не дать выйти по УДО и дают наказания по мнимым поводам — в частности, за то, что они не поздоровались с сотрудниками ФСИН.

Правозащитники также упомянули, что от всех заключенных ИК-16 накануне требовали заполнить объяснительные, согласно которым женщины не имеют никаких претензий к руководству колонии.

«Надеемся, что репрессии не связаны с прямыми или косвенными указаниями ГУФСИН, а связаны с противоправной самодеятельностью администрации. Она хочет купировать ту ситуацию, которая была вскрыта», — заявил Качанов.

Ранее в Межрегиональном центре прав человека заявляли о нарушениях условий заключения в колонии ИК-16. В частности, администрацию колонии обвиняли в непредоставлении условий для элементарного соблюдения гигиены, а также в чрезмерном использовании заключенных как рабочей силы и наказаниях по самым мнимым поводам. В свердловском ГУФСИН же опровергали информацию правозащитников: ИК-16 считается в ведомстве образцовой колонией, подобных жалоб оттуда не поступало.

Центр ранее штрафовали на 210 тысяч рублей за публикацию недостоверной информации о происходящем в исправительной колонии №5.