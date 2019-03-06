Владивосток, 6 марта, 2019, 11:25 — ИА Регнум. В Приморье заместитель начальника Примгосавтонадзора, который в сентябре, находясь за рулём автомобиля, сбил восьмилетнего школьника, может избежать ответственности. Родители пострадавшего мальчика намерены добиваться справедливости, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

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В сентябре восьмилетний сын супругов Старостиных был сбит на пешеходном переходе автомобилем. Факт того, что ДТП произошло именно на переходе, был зафиксирован в сигнальном талоне скорой помощи. Ребёнок попал в больницу, где врачи поставили ему диагноз: «перелом обеих костей голени».

По злой иронии судьбы за рулём иномарки, сбившей мальчика, находился заместитель главы Примгосавтонадзора Юрий Голотвин.

«Голотвин ни разу не пошёл на контакт, не выразил ни малейшего желания оплатить лечение, помочь, вообще узнать, хотя бы просто по-человечески, как чувствует себя ребёнок, которого он сбил», — рассказал отец мальчика Петр Старостин.

Сегодня, 6 марта, выяснилось, что в возбуждении уголовного дела будет отказано, а чиновник Головин будет признан невиновным.

В протоколе ГИБДД появилась запись о том, что наезд на сына был совершен в двух метрах от перехода, и это уже не налагает на Голотвина никакой ответственности. По совету нашего адвоката мы пока не разглашаем всех подробностей. Но наш юрист уже нашёл множество нарушений в этом, так сказать, следствии. Голотвин продолжает занимать свою должность, ездит на той же машине и живёт припеваючи. Нашему сыну только что сняли гипс, он хромает, каковы будут последствия, мы пока не знаем. Но мы будем бороться за справедливость до конца. Нельзя безнаказанно сбивать на улицах детей, людей», — убежден Петр Старостин.

Юрию Голотвину 54 года. Он в момент ДТП находился за рулем принадлежащего ему Honda Vezel.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году в Приморье в результате крупной аварии на трассе М-60 погибли семь человек. В том же году в ДТП погибла маленькая девочка, другие люди, находившиеся в машине, получили травмы. В 2006 году в крупном ДТП в Приморье погибли пять человек.

В 2018 году на территории Приморского края произошло 2 854 ДТП. Это на 2,4% больше, чем годом ранее. В общей сложности в 2018 году травмы в ДТП разной степени тяжести получили 3579 человек. Погибли в авариях 308 человек.