Москва, 6 марта, 2019, 10:46 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы изучают вопросы, связанные с уплатой налогов компанией Google в РФ. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания 6 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Сейчас коллега (глава комитета Госдумы по бюджету и налогам) Андрей Макаров («Единая Россия») изучает вопрос уплаты этой компанией налогов в российской юрисдикции. Компания также представила все документы. Разберёмся», — заявил Володин.

Такие действия необходимы для того, чтобы работа международных компаний соответствовала российскому законодательству. Между тем, напомнил Володин, ранее депутаты отметили, что в картах компании территория Крыма отмечена как территория Украины, а не РФ.

«Надо отдать должное компании Google, которой было сделано замечание… Факты подтвердились, но компания поправила карты, она сделала все, чтобы войти в правовое поле», — заявил Володин.