Москва, 6 марта, 2019, 10:35 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому (ЛДПР) проработать вопрос о привлечении к ответственности сенатора Бена Кардина в связи с его голословными заявлениями в отношении депутата Станислава Резника («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 6 марта.

Оноре Домье. Серия «Люди правосудия»

Ранее Володин дал поручение Слуцкому потребовать от Кардина отозвать его инициативу о введении ограничительных мер в отношении Резника и извиниться перед ним, учитывая, что в Испании вступило в силу судебное решение, полностью оправдывающее российского парламентария. Резник включен в санкционный список США, согласно решению президента США. Речь идет о санкционном списке минфина США, где говорится о блокировке активов физлиц, оказывающих содействие ситуации на юго-востоке Украине и «оккупации» Россией Крыма.

«Проработайте, пожалуйста, вопрос, исходя из международным норм, которые сегодня существуют, о привлечении к ответственности Кардина за распространение ложной информации в отношении нашего коллеги. Посмотрим, насколько работает вообще международное правосудие. Мы, члены многих организаций, участвуем в парламентских ассамблеях, где есть представители Конгресса США», — сказал спикер Госдумы.

Он также призвал выработать механизмы защиты российских политиков по недопустимости дискредитации.

«Взносы платим во все организации, заседаем, выезжаем. Мы должны отстаивать интересы нашей страны, мы должны защищать российских политиков, которые работают в интересах нашего государства», — заявил Володин.

Спикер Госдумы предложил комитету проработать конкретные меры, которые возможно применить в отношении американского сенатора, например внесение в санкционный список России, а также запретить ему въезд в Европу.

«Он что? Игнорирует решение судов Испании? Понаступательнее», — призвал спикер Госдумы.

В октябре 2018 года национальная судебная коллегия Испании оправдала 17 предполагаемых членов и пособников по делу «русской мафии», которых ранее обвиняли в отмывании крупных сумм, среди оправданных был и депутат Госдумы Владислав Резник.

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