Калуга, 6 марта, 2019, 10:24 — ИА Регнум. Делегация Калужской области в 2019 году впервые приняла участие в праздничном шествии старейшего итальянского карнавала Баканал в Вероне. Об этом 6 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве культуры.

Admoblkaluga.ru Флаг Калужской области пронесли по улицам Вероны

По данным ведомства, итальянцы и гости из России прошли маршем в национальных костюмах по историческому центру Вероны.

В рамках традиционного карнавала Культурная ассоциация «Русский дом» в Вероне в пятый раз провела Международный фестиваль костюма народов России. Его участниками стали коллективы из Москвы, Воронежа, Якутии и Калуги. В состав международного жюри вместе с преподавателями Художественной академии Вероны и Российской академии художеств (РАХ), деятелями искусств, экспертами по истории костюма и техникам рукоделия вошла заведующая сектором экспозиционно-выставочной деятельности Калужского Инновационного культурного центра Анна Сенатова.

Этно-певица Полина Замкова представила на фестивале праздничный женский костюм Жиздринского уезда Калужской губернии. Огромный интерес публики вызвали глиняные игрушки, выполненные по мотивам старинного промысла калужской деревни Хлуднево. Нарядные барыни, созданные в мастерской керамики Калужского ИКЦ, победили в номинации «Костюм в миниатюре» и получили диплом I степени.

Делегация Калужской области была удостоена награды «За сохранение русских традиций». Её участники передали калужские глиняные игрушки в дар Ассоциации «Русский дом» в Вероне.

Напомним, главная задача фестиваля — поддержка интереса к русской культуре и истории в Италии, а также укрепление дружеских связей между нашими странами. Кроме того, участие в карнавале — уникальная возможность продемонстрировать национальные костюмы многотысячной публике, приезжающей на праздник со всего мира.