Ереван, 6 марта, 2019, 10:18 — ИА Регнум. Представители финансируемой Джорджем Соросом организации «Фонды открытого общества» в Армении обеспокоены распространением, как они считают, лживых обвинений, звучащих в последнее время в адрес гражданского общества. На пресс-конференции об этом заявила исполнительный директор организации «Фонды открытого общества — Армения» Лариса Минасян.

LSE Library Джорд Сорос

По словам Минасян, именно это отношение привело к инциденту, произошедшему в минувшее воскресенье вечером на улице Амиряна в Ереване между членами инициативы «Рестарт» и видеоблогером Нареком Маляном.

В своем заявлении организация также осудила это и любые другие нападения на людей и призвала стороны к диалогу.

Лариса Минасян заявила, что организация «Фонды открытого общества» не имеет никакого отношения к дискредитации Ереванского государственного университета и его ректора Арама Симоняна, подобные обвинения, звучащие в их адрес, являются лживыми.

В ходе пресс-конференции Минасян коснулась звучащих в адрес «Фондов открытого общества» обвинений и того явления, когда людей, получивших от организации гранты, называют «соросовцами», заявив, что гранты от организации получили многие, в том числе и адвокат Роберта Кочаряна Айк Алумян, а также ряд представителей бывшей власти.

«Алумян, который получает от нас грант, является активным грантополучателем и участвует в правовом исследовании, программах фонда по разработке правовой политики, бывший председатель Национального собрания Ара Баблоян, бывшие депутаты Бабуханян, Костанян, Карен Бекарян, по вашему определению, являются соросовцами», — сказала Минасян.

В ответ на утверждения о том, что их фонд стоит за «бархатной революцией», исполнительный директор заявила: «В конце концов, насколько этот порыв за достоинство мог быть вызван каким-либо фондом, если бы не было единого порыва и желания этих сотен тысяч людей».

На днях по факту инцидента, который произошел 4 марта в Ереване, в прокуратуре возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства.

Согласно сообщению полиции, 4 марта после полуночи патрулировавшие данную территорию сотрудники полиции предотвратили инцидент и подвергли приводу в полицию шестерых его участников, а также пригласили в полицию еще одного гражданина. Подвергнутые приводу лица отпущены. Подготавливаются материалы.

Сообщение об инциденте на своей странице в соцсети Facebook сделал советник бывшего начальника полиции Армении Владимира Гаспаряна Нарек Малян, отметив, что его также подвергли приводу в полицию.

Малян сообщил, что на него напали члены инициативы «Рестарт» Ереванского государственного университета (ЕГУ). Малян обвиняет членов инициативы в том, что они финансируются со стороны Сороса и делают всё, чтобы дискредитировать деятельность ЕГУ. Исполнительный директор организации «Фонды открытого общества — Армения» Лариса Минасян подтверждает, что инициатива «Рестарт» действительно получила грант он фонда в размере 20 тысяч долларов, но он направлен на совершенно другие цели.

Интересно, что арестованный по делу «1 марта» экс-президент Армении Роберт Кочарян в недавнем интервью также упомянул Сороса, назвав новую команду, которая возглавляет Армению, «воспитанниками Сороса, которые, к сожалению, плохо знают и понимают Россию и ее культуру».

Телеграм-канал «Баграмян 26» по этому поводу пишет: «Второй президент Армении, арестованный Роберт Кочарян, на днях назвавший новое правительство «воспитанниками Сороса», пользуется услугами адвоката Айка Алумяна, который получал финансовую помощь от фонда Сороса. Сам адвокат признал факт получении денег от фонда Сороса. Сторонники Кочаряна в последнее время всех своих оппонентов обвиняли в связях с Соросом. А теперь оказывается, что главный адвокат Кочаряна получал деньги от Сороса».