Москва, 6 марта, 2019, 10:18 — ИА Регнум. Росстат опубликовал данные о накоплениях граждан, и снова данные разнятся. Росстат после смены руководителя в 2018 году уже попал в пару историй, когда к его данным пользователи испытывали некоторое недоверие, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Самая известная — это то, что якобы рост экономики России в 2018 году составил 2,3%, что стало рекордом с 2012 года. Поэтому информация о росте накоплений у российских граждан требует детализации. В процессе лакировки экономической действительности задействованы значительные силы государственных институтов, но Росстат все же должен оставаться вне политики», — полагает политолог.

Особенно странно выглядит сообщение Росстата на фоне информации о том, что сбережения российских граждан за февраль сократились на 2,4%. Такие противоречивые сигналы явно не идут на пользу декларациям о стимулировании инвестиционного климата.

«Так все же — граждане России беднеют или богатеют? Если беднеют, то это одна стратегия для рынков, если богатеют — то другая. Стоит все же Росстат вывести из подчинения Минэкономразвития и напрямую замкнуть на председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Цена ошибок Росстата слишком высока», — считает Баширов.

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Как передаёт ИА REGNUM, Росстат сообщил, что зафиксировал рост накоплений у российских граждан. При этом в отчёте говорится, что сбережения населения за февраль 2019 года сократились на 2,4%.

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