Москва, 9 марта, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 9 марта, отмечается Всемирный день ди-джея. Праздник учредили в 2002 году по инициативе Nordoff Robbins Music Therapy. ИА REGNUM вспоминает самых знаменитых ди-джеев со всего мира.

Coup d'Oreille Диджейский пульт

Кельвин Харрис

Шотландский музыкант уже шесть лет подряд занимает первое место в списке самых высокооплачиваемых ди-джеев мира по версии Forbes. За одно выступление он в среднем получает $500 тыс., а всего за 2018 год заработал $48 млн. Мировой успех к Харрису пришёл после выпуска его третьего студийного альбома 18 Months в октябре 2012 года. Покорив все британские чарты, альбом возглавил Billboard 200, а все восемь синглов в поддержку альбома вошли в десятку лучших в Великобритании, тем самым побив рекорд Майкла Джексона.

Tiësto

Tiësto является одним из наиболее титулованных ди-джеев в истории электронной танцевальной музыки. На протяжении трёх лет подряд, с 2002 по 2004, нидерландский музыкант возглавлял мировой рейтинг DJ Mag Top 100. Также Tiësto трижды получал звание лучшего ди-джея мира по версии International Dance Music Awards. Помимо музыкальных достижений, он является послом международной филантропической организации «Танцуй ради жизни», борющейся со СПИДом и ВИЧ.

Skrillex

Широкую известность Skrillex получил в 2012 году после дабстеп-релизов. Тогда же музыкант попал в топ-10 лучших ди-джеев мира по версии Forbes с доходом в $15 млн в год. Среди многочисленных заслуг американского продюсера, ди-джея, а также бывшего фронтмена рок-группы From First to Last — продвижение новаторского жанра brostep, совмещающего в себе альтернативный метал и электронику.

Дэвид Гетта

Музыка в стиле хаус стала призванием для Дэвида Гетта с 14 лет, когда он устраивал вечеринки у себя дома. Вскоре увлечение переросло в полноценную профессию и плодотворное сотрудничество с Рианной, Sia, Ники Минаж, Леди Гагой, Мадонной, группой The Black Eyed Peas и другими известными исполнителями. Недаром французского ди-джея называют мастером ремиксов. Кроме того, в 2016 году ему выпала честь написать гимн к Чемпионату Европы по футболу.

Avicii

Avicii прославился в 2010 году и с тех пор считался одним из лучших ди-джеев мира. Даже после смерти в 2018 году его включили в список лучших ди-джеев по версии DJ Magazine. Avicii активно сотрудничал с Мадонной, Ленни Кравецом, Tiësto и другими музыкантами. С еще одним коллегой по цеху, Дэвидом Гетта, он был номинирован на «Грэмми» в 2012 году за трек Sunshine. Через год то же самое ждало трек Levels, который стал международным хитом и впервые сумел подняться на вершину чартов на родине музыканта — в Швеции.

DJ Smash

Андрей Ширман, больше известный как DJ Smash стал широко известен в 2007 году после выхода трека Moscow Never Sleeps который попал в ротацию радиостанцииЕвропа Плюси на телеканалы Муз-ТВ и MTV. Спустя год российский ди-джей выпустил еще один хит — «Волна». Сегодня треки DJ Smash популярны не только в России, но и за рубежом. Например, в ряде других европейских стран и в США.

Всемирный день ди-джея является не только профессиональным праздником, но и важной благотворительной акцией, которую ежегодно проводит Международная клубная индустрия. Инициатором мероприятия выступила организация Nordoff Robbins Music Therapy, которая с помощью музыки лечит серьезные болезни у детей и взрослых. Всю прибыль, которую 9 марта зарабатывают ди-джеи, клубы, радио, бары и вечеринки отдают в детские организации и учреждения.