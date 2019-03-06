Воронеж, 6 марта, 2019, 10:12 — ИА Регнум. На 6% выросла стоимость порции блинов в Воронежской области по сравнению с 2018 годом. Во сколько обойдется воронежцам приготовить традиционное блюдо на Масленицу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Воронежстата 6 марта.

congerdesign Блины

Для расчета специалисты взяли классический рецепт: на порцию блинов — около 30 штук — потребуется один литр молока, два куриных яйца, 500 граммов пшеничной муки, 100 граммов сахара, 40 граммов подсолнечного масла и 5 граммов соли. В итоге, по данным сотрудников Воронежстата, порция блинов обойдется воронежской хозяйке в 85,6 рубля. В период Масленицы в 2018 году необходимый для приготовления блинов набор продуктов обходился в 80,7 рубля — на 6% меньше.

Как отмечают в Воронежстате, больше всего за год подорожал сахар-песок — сразу на 35,2% (килограмм на начало марта стоил 43,21 руб.), еще на 22,7% выросли цены на куриные яйца (60,27 руб. — средняя цена за десяток). Стоимость остальных продуктов изменилась на 2,8−9,7%.

Отметим, что 8 марта у Железнодорожного вокзала в Воронеже состоится благотворительная акция — воронежцев призвали напечь блины и угостить ими людей, не имеющих постоянного места жительства.