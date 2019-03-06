Хабаровск, 6 марта, 2019, 10:11 — ИА Регнум. Почти 180 тонн цветов на 1,3 млн долларов доставлено в преддверии 8 марта в Хабаровск из Нидерландов и Эквадора, Японии и других стран. Для прекрасных дам в северный город привезли розы, хризантемы, лилии, две тонны роскошных орхидей, альстромерии и прочие экзотические цветы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пьер-Огюст Ренуар. Bouquet in Louge. 1878

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В свой праздник женщины Хабаровского края получат букеты из гидрангии, клематиса, гипсофилы, брунии, японских лютиков и других цветов для составления букетов, которые специально доставили из Страны восходящего солнца.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке мужчины решили вместо срезанных цветов посадить в честь своих любимых деревья. Те же, кто является поклонником традиционных подарков, смогут порадовать своих женщин камчатскими тюльпанами, которые отличаются от своих собратьев тем, что имеют крепкий стебель и очень долго стоят в воде. Выращивает тюльпаны камчатское цветоводческое предприятие. В этом году женщины полуострова получат тюльпаны самых экзотических расцветок, даже фиолетовые, причем уникальные — на одном стебле сразу три бутона.