Пермь, 6 марта, 2019, 10:21 — ИА Регнум. В Перми 16 марта в Саду камней пройдёт митинг против новой маршрутной сети и ликвидации пермского троллейбуса. Об этом сообщает общественно-политическое движение «Левый фронт» на своей странице в соцсети.

Дима из соликамска Троллейбус в Перми

«Мы, жители Перми, — настоящие хозяева города! Нам решать — как и на чем нам ездить в Перми! НЕТ — новой безобразной маршрутной сети! НЕТ — ликвидации троллейбусов! НЕТ — сносу участка Горнозаводской железной дороги! Отстоим наш транспорт!» — заявили организаторы акции.

Стоит отметить, акцию проводят на фоне обсуждения муниципальными чиновниками новой маршрутной сети в Перми. Как подчеркнули в пресс-службе горадминистрации, встречи с населением проходят в каждом районе города, чтобы за предстоящий год отладить систему и комфортно перейти на новые правила

В краевой столице разрабатывается проект новой транспортной модели, в рамках которой планируется изменение существующей маршрутной сети. В ходе реализации проекта будут внедрены бесплатные пересадки, безналичная оплата проезда и единые проездные документы на всех видах транспорта. Это предоставит пассажирам возможность выбора способа оплаты проезда, а также экономии при совершении большого количества поездок. Все замечания и предложения по проекту разработчики постараются учесть, сообщили в мэрии. Новая модель должна начать действовать в 2020 году.

Добавим, с 1 мая 2019 года в Перми запланирована ликвидация троллейбусного парка. Этот вид электротранспорта заменят автобусами. Ранее администрация объявляла аукцион на покупку 85 автобусов. Они должны поступить в муниципалитет до 20 апреля.

Ряд пермяков критически отнеслись к идее чиновников. В интернете возмущенные горожане создали петицию, где просили спасти экологически чистый вид транспорта и отказаться от закрытия троллейбусного депо.