Чита, 6 марта, 2019, 10:06 — ИА Регнум. Малоснежная зима и существенное потепление способствуют раннему началу пожароопасного сезона в Забайкальском крае. По данным регионального министерства природных ресурсов, спустя три часа после обнаружения степного пала в районе сел Горекацан и Доронинское (Улётовский район) его площадь расширилась с шести до девяти гектаров.

Цитата из видеоролика «Забайкалье в огне» Лесной пожар. Забайкалье в огне

«Причиной возникновения пожара стал пал от покосов местных жителей. В данное время проводится работа по поиску поджигателей и собственников земель, с которых пошёл пал травы для возбуждения административного дела и возмещения понесённых затрат на тушение степного пожара», — пояснили чиновники.

Несмотря на то, что возгорание потушено, готовность к новым возгораниям сейчас находится под большим вопросом. Социальные сети облетел видеоролик «Забайкалье в огне», на котором с беспилотника заснят впечатляющий пожар у села Татаурово.

https://www.instagram.com/p/BuoO_GaF9og/

В ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности края, состоявшегося в феврале 2019 года, руководитель департамента ГО И ПБ Забайкальского края Фёдор Кургузкин отмечал неготовность основной силы пожаротушения — краевого государственного специализированного автономного учреждения «Забайкаллесхоз».

"Даже проведенная поверхностная проверка показала, что готовность филиалов учреждения к тушению пожаров составляет всего 30−50%. При этом, не проверялась ещё тяжелая техника, находящаяся на открытых площадках», — пояснил чиновник.

Цитата из видеоролика «Забайкалье в огне» Пожар у села Татаурово в Забайкалье

В связи со сложившейся ситуацией врио губернатора Забайкалья Александр Осипов заявил об общей неудовлетворительной подготовке к прохождению пожароопасного сезона.

«Ситуация с подготовкой к лесопожарному периоду — неприемлемая, нужно перестраивать работу, найти новые подходы для организации эффективной и оперативной деятельности», — заявил новый глава региона.

Для исправления ситуации он рекомендовал обеспечить набор персонала в Забайкаллесхоз, экипировать и организовать профессиональную подготовку. Региональному министерству природных ресурсов до 20 марта поручено провести оценку готовности сил и средств, а также проверку всего необходимого противопожарного оборудования и техники.

Цитата из видеоролика «Забайкалье в огне» Травяной пожар в Забайкалье

Также известно, что общий объём финансирования лесной отрасли в Забайкальском крае на 2019 год составляет 1,6 миллиарда рублей, из них 1,4 миллиарда рублей, или 87% от общего объёма запланировано на реализацию полномочий РФ в области лесных отношений

Как уже сообщало ИА REGNUM, малоснежная зима 2018−2019 годов создает угрозу особенно сухой и пожароопасной весны на огромной территории от восточного Прибайкалья до побережья Тихого океана — в Бурятии, Забайкальском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском и Приморском краях.

По словам руководителя лесного отдела Гринпис Алексея Ярошенко, в Забайкалье первый крупный степной пожар произошел 17 февраля в девяти километрах к югу от населённого пункта Соктуй-Милоза на границе Краснокаменского и Забайкальского районов.

Цитата из видеоролика «Забайкалье в огне» Лесной пожар. Забайкалье в огне

Напомним, только за лето 2018 года в Забайкальском крае выгорело несколько десятков тысяч гектаров. Значительную часть лесных угодий было решено не спасать из-за «экономической нецелесообразности».