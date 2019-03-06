Москва, 6 марта, 2019, 09:56 — ИА Регнум. В Москве выдано разрешение на ввод многоэтажного жилого дома в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Улица Дмитриевского» на востоке столицы, сообщил журналистам 5 марта председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость.Строительство

Высота здания составляет от 16 до 19 этажей, общая площадь — более 27 тыс. кв. метров. Объект возвели по адресу: улица Наташи Качуевской, дом 5 в районе Косино-Ухтомский.

«Это первый жилой дом в Москве, построенный в границах транспортно-пересадочного узла. В новостройке расположено 308 квартир. На первых нежилых этажах откроются магазины, кафе, салоны красоты, спортивные клубы и секции», — сказал Антосенко.

Осенью возле дома высадили деревья, весной разобьют цветник.

Включение жилых объектов в состав инфраструктурного, по сути, означает легализацию и возрождение точечной застройки в наиболее удобных местах столицы. Известно, что высотки появятся не только в ТПУ «Улица Дмитриевского», а повсеместно, и оказываются центральным объектом транспортно-пересадочных узлов на фоне остановок, переходов и съездов.

Когда жители района Раменки задали вопрос префекту Западного административного округа Алексею Александрову, откуда (в неутверждённом на тот момент) проекте ТПУ «Мичуринский проспект» взялись три небоскрёба, тот рассказал:

«Метро сегодня в городе строится очень большими темпами, а Западный административный округ — самая большая строительная площадка. Денег в бюджете на это не хватает. Поэтому китайцы, которые строят метро, строят за свои деньги. И как компенсация им предоставляется возможность построить какое-то жильё, продать и компенсировать свои затраты. Я не говорю, плохо это или хорошо, я говорю, как это есть».

Редакция ИА REGNUM обратилась с официальным запросом в департамент строительства Москвы, в ответе на который чиновники не опровергли слова префекта.

14 декабря 2018 года мэр Москвы Сергей Собянинутвердил проект ТПУ «Авиамоторная» с высоткой до 23 этажей. 18 декабря стало известно, что в составе ТПУ появится и жильё для московской реновации.