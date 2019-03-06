Москва, 6 марта, 2019, 09:51 — ИА Регнум. Сегодня, 6 марта, день для котировок нефти начался с некоторого негатива. Запасы чёрного золота в США поднялись на 7,3 млн баррелей на прошедшей неделе по сравнению со снижением в прошлый период на 4,2 млн баррелей, по данным Американского института API. Это привело к незначительному ослаблению котировок Brent с $66,60 к $66,30, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Впрочем, такое движение укладывается в рамки происходящей естественной коррекции вниз после февральского ралли, поднимавшего котировки к рубежам около $68 на фоне сокращения добычи в странах ОПЕК+. Нынешний диапазон $64,30 — $67,30, сохраняющийся с конца февраля, отражает новое текущее равновесие на рынке», — отметил эксперт.

В течение дня основным событием для него станет публикация официальных данных по запасам в США. Именно поэтому предварительная информация от частного института API не привела к существенным изменениям цены. По прогнозам экспертов, увеличение запасов составит лишь 1,2 млн баррелей.

«Если это подтвердится, котировки вряд ли значимо поменяются. Но при совпадении или приближении к данным API цены могут продолжить снижение. Однако в любом случае наиболее вероятно в течение дня движение в узком локальном коридоре $64,70 — $66 за баррель Brent», — считает Гойхман.

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