Чимкент, Казахстан, 6 марта, 2019, 09:52 — ИА Регнум. Стоимость хлеба в Чимкенте выросла из-за роста цен на муку, которая подорожала на 1000 тенге (174 рубля) за мешок, заявил президент ассоциации хлебопеков «Нан» Малик Комекбаев, сообщает 6 марта агентство «КазТАГ».

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По его словам, стоимость одной буханки в Чимкенте составляет 70 тенге (12,2 рубля). С начала месяца цены выросли на 10 тенге (1,74 рубля). Комекбаев отметил, что стоимость одного мешка муки выросла на 24%, до 5200 тенге (906 рублей).

Генеральный директор ТОО «Grain House 555» Жанна Зубарева добавила, что с сентября 2018 года стоимость пшеницы выросла на 40%. По её словам, мукомолы не могли поднять цены и работали в убыток.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля стоимость одной буханки хлеба в Джамбульской области Казахстана выросла на 7,7%, до 70 тенге (12,2 рубля). В администрации области отметили, что ранее низкая стоимость хлеба в регионе удерживалась за счет стабилизационного фонд.