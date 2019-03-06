Ярославль, 6 марта, 2019, 09:46 — ИА Регнум. Ярославская градозащитница Ольга Мазанова вышла из общественного совета Кировского и Ленинского районов. Об этом сама она рассказала корреспонденту ИА REGNUM.

Ольга Мазанова Ольга Мазанова

Районные общественные советы начали создавать в январе 2019 года по инициативе мэра города Владимира Волкова. Они должны стать связующим звеном между жителями и районной администрацией. Активные жители Кировского района предложили в совет Ольгу Мазанову, известную своей борьбой с точечной застройкой.

«Вчера состоялось первое заседание совета, я на нем присутствовала. Выбрали председателя, заместителя. А когда стали выбирать секретаря, на этот пост предложили сотрудника администрации района. Я сказала, что чиновник не может занимать должность в общественном совете. Но мое мнение не услышали. Тогда я встала и заявила, что выхожу из состава совета», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Ольга Мазанова.

После этого градозащитница покинула заседание. Она скептично оценивает будущее новых органов.

«Районные общественные советы не регламентируются законом, как, например, советы при областных департаментах. У них нет никаких полномочий», — сказала Ольга Мазанова.

Ольга Мазанова является лауреатом премии имени Комеча за деятельность по сохранению культурного наследия.