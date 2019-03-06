Якутия, 6 марта, 2019, 09:46 — ИА Регнум. Пятилетняя воспитанница детского сада в селе Антоновка Нюрбинского района получила серьёзную черепно-мозговую травму головы во время нахождения в дошкольном учреждении. Девочка упала в ходе игры, воспитателя в этот момент в группе не было, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

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Несчастный случай произошёл в январе 2019 года. Здоровью ребёнка нанесён тяжкий вред. Следствием падения стало сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, расхождение затылочно-сосцевидного и затылочно-теменного шва. Оставив детей без присмотра, воспитатель нарушил требования должностной инструкции и фактически не обеспечил надлежащий присмотр за детьми в группе, пришли к выводу в прокуратуре. По данным надзорного ведомства, меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья воспитанников детского сада не были приняты должны образом.

По результатам следственной проверки в дошкольном учреждении возбуждено уголовное дело. Сотрудники детского сада подозреваются в причинении тяжкого вреда здоровья по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст.118 УК РФ). По уголовному делу ведутся следственные действия, ход расследования контролирует районная прокуратура.

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Травмировавшаяся в детском саду девочка выписана из больницы и теперь продолжает лечение на дому. Состояние ребёнка оценивается как удовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года, в 40-градусный мороз, из детского сада в селе Намцы самостоятельно ушли две пятилетние девочки. Воспитатель не заметила их отсутствия, детей хватились только тогда, когда забирать одну из девочек пришла мама. Одна из малышек получила обморожение пальцев потому, что ушла без варежек, вторая простыла. Допустившие самовольный уход детей воспитатели уволены.