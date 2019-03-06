Москва, 6 марта, 2019, 09:42 — ИА Регнум. Рубль 5 марта провел очередную сессию в тесном диапазоне, продемонстрировав минимальные изменения по итогам сессии. Пара доллар/рубль не смогла пробить локальное сопротивление в районе 65,80 руб. или опуститься в район 65,50 руб., набрав во вторник 0,01%. Пара евро/рубль подешевела на 0,21% на форе дальнейшего ослабления единой валюты на Форексе, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Участники рынка продолжают бездействовать ввиду неопределенности вокруг темы санкций. Рубль ждет новостей по докладу Мюллера, который может внести некоторую ясность и задать нашей валюте более четкий вектор движения. В определенной степени негатив с этого фронта уже учтен в цене, а значит, если ограничения окажутся не такими жесткими, как многие опасаются, давление на рубль будет ограниченным», — пояснил эксперт.

При этом нефть по-прежнему не оказывает поддержки «россиянину». Накануне Brent попыталась восстановиться, но под закрытие давление на котировки оказал отчет API, отразивший неожиданное увеличение запасов сырой нефти на 7,3 млн баррелей на прошлой неделе.

«Доллар также остается на крепких позициях против основных валют, что мешает рублю предпринимать попытки роста. Впрочем, главным драйвером для нашей валюты сейчас остается санкционная риторика, ужесточение которой может лишить ее стойкости», — считает Николаев.

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