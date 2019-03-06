Абакан, 6 марта, 2019, 09:20 — ИА Регнум. Хакасия 5 марта встретила Всероссийский театральный марафон, который продлится в течение всего 2019 года. Как сообщили ИА REGNUM 6 марта в республиканском министерстве культуры, это самое масштабное событие Года Театра.

Пресс-служба министерства культуры Хакасии Хакасия приняла Всероссийский театральный марафон

Всего в культурной эстафете поучаствуют 85 регионов и 100 театров России. Символ Года Театра совершит путешествие по стране.

Что касается Абакана, здесь проходят гастроли Кемеровского областного ордена «Знак Почета» театра драмы имени А. В. Луначарского. Хакасские зрители с 5 по 7 марта, увидят три спектакля — драму «Доходное место», сказку «Маша и медведь» и комедию «Шикарная свадьба».

Перед началом первого спектакля Хакасии торжественно передали символ Года театра. Статуэтку в форме амфитеатра заместителю главы Хакасии Татьяне Курбатовой вручил председатель Кемеровского отделения Союза театральных деятелей РФ, директор Кемеровского областного театра драмы Алексей Разуков.

В республиканском минкультуры напомнили, что Всероссийский театральный марафон стартовал 18 января на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Театральная эстафета уже коснулась Хабаровска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Биробиджана, Благовещенска, Магадана, Анадыря, Якутска, Читы, Улан-Удэ.

Сибирский федеральный округ принял эстафету 27 февраля в Новосибирске. Хакасия приняла эстафету от Кемеровской области. 9 марта регион передаст символ театрального марафона Республике Алтай.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина 2019 год был объявлен Годом театра.