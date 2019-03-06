Ростов-на-Дону, 6 марта, 2019, 09:18 — ИА Регнум. Виталий Кафанов, покинувший накануне тренерский штаб казанского «Рубина», возьмётся за вратарей «Ростова». Пока официально эта информация не подтверждена.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

«Покинувший «Рубин» Виталий Кафанов переходит в «Ростов». Кафанов отказался от предложений «Зенита» и «Краснодара» и уже прилетел в Ростов-на-Дону. Вчера (5 марта) вечером Кафанов встретился с Валерием Карпиным и в ближайшее время контракт будет подписан», — сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Официального подтверждения эта информация пока не нашла.

Стоить отметить, что ранее специалист уже работал с жёлто-синими. Голкиперы Сослан Джанаев и Никита Медведев успешно защищали ростовские ворота от попыток соперников забить гол.