Бостон, США, 6 марта, 2019, 09:05 — ИА Регнум. «Бостон Брюинз» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Гол. Хоккей

В составе «Каролины» дубль оформил нападающий Себастьян Ахо, ещё одну шайбу забросил Джастин Уильямс.

В составе «Бостона» точные броски нанесли Крис Вагнер, Джейк Дебраск, Патрис Бержерон и Давид Крейчи.

Отметим, что «Каролина» прервала свою победную серию из пяти матчей подряд.

На сегодняшний день «Бостон» занимает третье место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 89 очков в 66 матчах. «Каролина» идёт на 10-м месте, в активе команды 79 очков в 66 играх.

«Бостон Брюинз» (Бостон) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 1:0).

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