Красноярск, 6 марта, 2019, 09:01 — ИА Регнум. Кампус Сибирского федерального университета (СФУ) на время Универсиады-2019 превратился в мультикультурную Деревню. Как сообщили ИА REGNUM 6 марта в пресс-службе СФУ, в Деревне Универсиады собрались представители самых разных национальностей.

Пресс-служба Дирекции универсиады, пресс-служба СФУ Житель Деревни Универсиады

«Мы постарались учесть культурные особенности всех наших иностранных гостей и обеспечить условия, при которых талантливая молодёжь со всего мира сможет подружиться и рассказать друг другу о своей культуре», — прокомментировал мэр Деревни Универсиады Максим Орешников.

В вузе подчеркнули, что в Деревне функционирует Центр религий, который доступен для всех. Там есть отдельные залы для представителей православия, ислама, протестантизма, индуизма, католицизма, иудаизма и буддизма. Службы разных конфессий проходят регулярно. Например, в зале православия 4 марта состоялся молебен о победе сборной России на Универсиаде. Богослужение провел епископ Мурманский и Мончегорский Митрофан.

В Деревне Универсиады есть и другие локации. Например, это ресторан, где представлены четыре вида кухни: русская, европейская, азиатская и халяль.

«Я успел попробовать блюда всех четырёх кухонь ресторана, и больше всего мне понравился именно халяль. Теперь я постоянно беру халяльные блюда — неважно, с утра перед тренировкой или поздним вечером», — рассказал защитник сборной Канады по хоккею с шайбой Адам Генри.

В этнозоне «Брусника» можно узнать о культуре коренных народов Сибири на русском и английском языках. Здесь также можно увидеть битву шаманов.

Кроме того, работают для гостей Универсиады лаунж-зоны и другие локации для отдыха.

«Благодаря Студенческим играм в Красноярске моё мнение о России изменилось в лучшую сторону навсегда», — подчеркнула защитник женской команды Швеции по хоккею с мячом Фрида Виклунд.

Как уже сообщало ИА REGNUM, грандиозное спортивное событие проходит в настоящее время в Красноярске — XXIX Всемирная зимняя Универсиада 2019 года.

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Студенческие игры стартовали 2 марта и завершатся 12 марта. За это время участники разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. На подготовку к Универсиаде затрачено порядка 80 млрд рублей. По состоянию на 5 марта в медальном зачёте лидирует Россия.

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