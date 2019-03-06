Якутия, 6 марта, 2019, 10:00 — ИА Регнум. Жители Якутии продолжают рассказывать представителям правительства республики, которые ездят с отчётами по населённым пунктам региона, о своих проблемах. Ещё одно село, Хайысардах Верхоянского района республики, представило чиновникам целый список проблем, главная из которых — холод в школе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

( Kindzadzaa Заброшенная школа

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«Само здание двухэтажное и для такого села — достаточно большое. Кабинеты обустроены, но холод не придаёт им уюта», — пишет газета «Вести Верхоянья».

На капитальный ремонт школы нужны деньги, но финансирования решения этой проблемы нет, отметил глава села Вячеслав Слепцов.

«Промывка системы отопления зданию не особо поможет. Мы проводили тепловизионное обследование здания. Оно показало, что здание ветхое и имеет множество свищей. В данной ситуации поможет только капитальный ремонт», — согласен с селянами директор Верхоянского филиала ГУП ЖКХ Якутии Василий Смолин.

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Холодно не только в сельской школе, но и в других административных зданиях Хайысардаха. Ещё две проблемы — устаревшие котельная и дизельная электростанция. Жители села просят построить в населённом пункте новые котельную и фельдшерско-акушерский пункт.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Буор-Сысы Момского района Якутии новый ФАП построили, но в нём всё равно холодно. Помимо этого, селяне жалуются на низкую температуру воздуха в школе, где учатся 58 детей.

Напомним, проблема условий обучения детей в школах волнует жителей многих сёл республики. Так, в селе Сайды Верхоянского района Якутии отсутствие нормальной школы — одна из самых острых проблем: для обучения детей используется два непригодных обветшалых здания. А жители юкагирского села Нелемное в Якутии вынуждены сами решать проблему плачевного состояния школы, которая, если не предпринять экстренных мер, скоро упадёт в овраг. Люди самостоятельно проводят берегоукрепительные работы, чтобы здание учебного заведения не разрушилось при обвале подмываемой во время паводка почвы, но это не помогает.

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