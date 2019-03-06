Ярославль, 6 марта, 2019, 08:59 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля юрист Михаил Писарец стал директором АО «Центр», более известного как Центральный рынок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете Ярославля.

City-yaroslavl.ru Михаил Писарец

100% акций «Центра» принадлежит мэрии города. Члены совета директоров, в который входят депутаты и чиновники, назначили Писарца директором предприятия.

Смена директоров принадлежащих городу предприятий традиционно началась после смены мэра города, которая произошла осенью 2018 года. Однако это назначение можно назвать нетипичным: до этого новый мэр Владимир Волков назначал на посты членов своей «люберецкой» команды, работавших с ним в Переславле-Залесском, либо других приезжих специалистов.

Писарец стал первым вновь назначенным ярославцем среди руководителей ярославских МУПов и акционерных обществ. Нетипична и политическая карьера самого Михаила Писарца. Адвокат, он был одним из соратников экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова, лидером партии «Гражданская платформа» в регионе. После ареста Урлашова Писарец примкнул к «Единой России», выиграл выборы в муниципалитет и стал депутатом на постоянной профессиональной основе.

Накануне он написал заявление о переходе на непостоянную основу, что и позволило ему быть назначенным директором рынка. Стоит отметить, что Михаил Писарец единственный из депутатов текущего созыва, кто сумел получить должность в муниципальных структурах. Такая практика была широко распространена в прошлом созыве, когда многие депутаты становились директорами муниципальных учреждений и предприятий. Два последних мэра — Владимир Слепцов и Владимир Волков перестали считать народных избранников «кадровым резервом».