Москва, 6 марта, 2019, 08:59 — ИА Регнум. В Москве в Международный женский день на ВДНХ роботы приготовили для женщин подарки — цветы, стихи и романтические серенады, сообщается на портале мэра столицы.

corinaselberg Тюльпаны

В честь 8 Марта робот Бакстер будет дарить прекрасным дамам цветы. В этом году робот-романтик подарит 3 тысячи роз (в два раза больше, чем в 2018 году).

Робот Борис будет говорить всем женщинам комплименты. Робот-актер Теспиан прочитает стихи и исполнит серенады собственного сочинения, а робот Деревяка предскажет по руке будущее.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на ВДНХ с 8 по 10 марта пройдет весенний фестиваль. Он приурочен к двум праздникам — Международному женскому дню и Масленице.

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