Салехард, 6 марта, 2019, 09:01 — ИА Регнум. Управление антимонопольной службы ЯНАО отчиталось о снижении цен на бензин в Салехарде на всех автозаправках. Тем временем растёт стоимость дизельного топлива, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Easedale Бензин

Значительное падение стоимости литра бензина произошло на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»: АИ-92 потерял в стоимости сразу 3,99 рубля; АИ-95, еще в конце января обходившийся в 45,34 рубля за литр, теперь стоит всего 42 рубля. Выяснилось, что ранее предприятие реализовало партию, закупленную летом 2018 года по более высокой оптовой цене. Сейчас продаёт топливо, приобретенное по более низкой отпускной цене.

Дизельное топливо подорожало в среднем на два рубля. С января литр этого топлива стоимостью 49,94 рубля стал отпускаться по 51,98 рубля. Повышение цены объясняется увеличением ставки НДС.

По сведениям УФАС, средняя стоимость литра бензина по ЯНАО составляет: АИ-95 — 46,92 рубля; АИ-92 — 45,72 рубля. Литр дизельного топлива обходится в среднем в 52,6 рубля. Самый дешевый бензин на Ямале продаётся в городе Губкинском: АИ-95 здесь в среднем стоит 41,62 рубля за литр.

В Ямальском районе были выявлены факты завышения установленной предельной торговой надбавки к ценам на нефтепродукты. Стоимость АИ-95 там достигла отметки 61 рубль за литр. Департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа провёл административное расследование, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Два индивидуальных предпринимателя были признаны виновными в совершении административного правонарушения. На них наложены штрафы на общую сумму в размере 100 тысяч рублей.