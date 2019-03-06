Денвер, США, 6 марта, 2019, 08:54 — ИА Регнум. «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Олег Шелков. Хоккеисты. 1967

«Детройт» трижды выходил вперёд, шайбы забросили Никлас Кронвалль, Дэнни Декайзер и Филипп Задина. Однако хоккеисты «Колорадо» смогли три раза отыграться благодаря голам Джей Ти Комфера, Микко Рантанена и Тайсона Бэрри.

Победитель матча определился в овертайме. Решающую шайбу забросил нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон.

Отметим, что вратарь «Колорадо» Семён Варламов отразил 20 бросков по своим воротам из 23.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает 19-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 70 очков в 67 матчах. «Детройт» идёт на 30-м месте, в активе команды 56 очков в 66 играх.

«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Детройт Ред Уингз» (Детройт) — 4:3 (0:1, 1:0, 2:2, 1:0).

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