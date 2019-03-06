Ньюарк, США, 6 марта, 2019, 08:46 — ИА Регнум. «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1.

Ройтер Михаил Григорьевич. Хоккей. 1961

В составе «Коламбуса» отличился нападающий Кэм Аткинсон. У «Нью-Джерси» шайбу забросил форвард Трэвис Зейджак.

Победитель определился в серии буллитов. Решающий бросок исполнил Кэм Аткинсон.

Отметим, что вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 29 бросков по своим воротам из 30.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает 12-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 77 очков в 66 матчах. «Нью-Джерси» идёт на 28-м месте, в активе команды 59 очков в 67 играх.

«Нью-Джерси Дэвилз» (Ньюарк) — «Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1).

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