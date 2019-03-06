Газовые амбиции Украины и её же вопиющие нарушения: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 6 марта, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Польша разглядела в Украине экспортера газа;
- Украина удерживает 36 крымчан по политическим мотивам;
- Россия в медальном зачёте Универсиады лидирует с большим отрывом;
- Арестован экс-министр строительства Калмыкии;
- Байкальские леса могут пострадать в «борьбе за сохранение озера».
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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