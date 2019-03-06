Киев, 6 марта, 2019, 08:42 — ИА Регнум. Получателям монетизированных субсидий на оплату ЖКХ разослали письма, в которых сказано, что выплаты стали возможны благодаря президенту Украины Петру Порошенко. Фотографию письма опубликовал эксперт в сфере энергоэффективности и возобновляемой энергетики Игорь Черкашин 5 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Механизм выплаты субсидий наличными был якобы внедрён по поручению Петра Порошенко, сказано в письме. На самом деле решение было утверждено правительством в конце 2018 года, отметил эксперт.

Напомним, ранее журналисты программы «Наши гроши» выяснили, что предвыборный штаб Порошенко намерен потратить на агитацию более $224 млн, из них $37 млн будут израсходованы на выплату субсидий. Самое интересное, что эти деньги будут взяты из бюджета Украины, отмечают сотрудники СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине с 1 марта началась выплата субсидий живыми деньгами. Их получат 3,3 млн домохозяйств. Средний размер субсидии составляет $62.

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