Москва, 6 марта, 2019, 08:35 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин уволил трёх московских чиновников. Соответствующие распоряжения опубликованы 5 марта на официальном портале правительства Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

Должностей лишились сразу двое заместителей префекта Восточного административного округа Москвы Ирина Кузнецова и Максим Коваль. В документах указано, что они уходят по собственной инициативе.

На сайте префектуры ВАО говорится, что Коваль курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, круг обязанностей Кузнецовой не обозначен.

Также Собянин освободил от должности главу управы района Выхино-Жулебино Сергея Зотова. Он увольняется, как написано в распоряжении, по собственной инициативе.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля на портале правительства Москвы было опубликовано распоряжение мэра об отставке главы управы района Дорогомилово Сергея Чепикова. А уже 27 апреля суд арестовал бывшего чиновника по делу о мошенничестве.