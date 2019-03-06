На ВДНХ блины на Масленицу испечёт робот
Москва, 6 марта, 2019, 08:34 — ИА Регнум. В Москве на ВДНХ с 6 по 10 марта пройдут праздничные мероприятия в честь Масленицы и Международного женского дня, сообщается на портале мэра столицы.
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Блины
Для посетителей выставки подготовлены различные праздничные мероприятия. А угощать блинами гостей будет робот Блинопек. Он будет выпекать блины на электрической блиннице прямо в присутствии гостей.
Планируется, что робот испечет более 400 порций блинов. Попробовать блины можно будет на «Робостанции» в павильоне №2.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве масленичные гулянья пройдут с 8 по 10 марта в 29 столичных парках и зонах отдыха.